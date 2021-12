Secteur minier : l'Iran déterminé à développer ses activités en Afrique de l'Ouest

Selon le responsable iranien, IMEO et CMM accordent la priorité à la coopération sur l'exportation de services techniques et d'ingénierie, la préparation de packages d'investissement, de formation et de recherche ainsi qu'un échange de formateurs et de stagiaires.

Nabaei a poursuivi en disant que les investisseurs iraniens, qui sont prêts à investir au Mali pour plus de 25 millions de dollars, seront exonérés de tout impôt pendant 30 ans.

Il a exprimé l'espoir de former des consortiums en Iran pour être prêts à travailler dans les mines de bauxite au Mali.

Soulignant leurs plans de fabrication d'oxyde d'aluminium et de concentré de minerai de fer dans ce pays africain, il a déclaré que l'Iran allait construire une infrastructure ferroviaire au Mali pour rendre les projets bénéfiques pour les deux parties.

Le transfert de savoir-faire localisé de production d'électricité est un autre projet de la République islamique au Mali pour améliorer le traitement des matériaux dans la nation africaine, a-t-il noté, ajoutant que les experts discuteront des questions susmentionnées.

Les parties iranienne et malienne ont convenu d'organiser des séminaires, des webinaires et des expositions ainsi que d'échanger leurs connaissances et expériences dans le secteur minier.

Le Mali est un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, s'étendant au sud-ouest du désert du Sahara méridional à travers le Sahel jusqu'à la zone de savane du Soudan.