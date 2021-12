Si l'autre partie est déterminée à lever les sanctions, la voie vers un accord est ouverte (Président Raïssi)

S'exprimant samedi lors d'une réunion avec les chefs des missions de la République islamique d'Iran dans les pays voisins, Seyyed Ebrahim Raïssi a déclaré : « Les solutions administratives ne devraient pas suffire à résoudre les problèmes, mais il devrait y avoir un changement dans la compréhension des problèmes ».

S'adressant aux chefs des missions de la République islamique d'Iran dans les pays voisins, le président a déclaré : « Dans votre mission, vous devez représenter l'identité de la Révolution islamique et les intérêts de la République islamique d'Iran, ce qui est une mission importante ».

Raïssi a déclaré : « À moins qu'une personne n'ait les capacités pour la mission assignée, elle ne peut pas réussir. Le martyr Haj Qasem Soleimani était une figure capable. S'il n'était pas capable de faire face aux difficultés et à l'adversité et n'était pas patient, il ne pouvait pas réussir dans la région, donc la clé du succès de Haj Qasem était d'avoir la capacité et la patience ».

Le président a ajouté : « Dans le cas du coronavirus, sans les actions du ministère des Affaires étrangères, nous n'aurions peut-être rien pu faire, donc le rôle du ministère des Affaires étrangères est important ».

« La politique des relations avec les voisins est une démarche stratégique pour l'Iran. La production nationale doit être activée, et le ministère des Affaires étrangères doit jouer son rôle à cet égard. Les consuls et les ambassadeurs devraient aller parmi les Iraniens à l'étranger et ne pas attendre qu'ils se rendent dans les ambassades. Les Iraniens vivant à l'étranger sont notre peuple et ils ont des droits qui doivent être respectés. Les Iraniens engagés qui s'intéressent à leur patrie ancestrale devraient investir en Iran au lieu d'investir à l'étranger ».

Le président a ajouté : « Les affaires commerciales des Iraniens à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran et des commerçants étrangers devraient être facilitées afin d'améliorer les relations commerciales ».

Concernant le rôle du tourisme dans le développement économique de notre pays, l'ayatollah Raisi a déclaré : « Il y a un grand désir d'entrer en Iran pour le tourisme. Si le tourisme, l'économie numérique et maritime sont fournis, cela créera des emplois ».

Le président a déclaré : «Jusqu'à aujourd'hui, environ 100 jours après le 13e gouvernement, j'ai eu 100 contacts avec des chefs de pays et de délégations étrangers, qui, sans exception, voulaient tous contacter l'Iran, et aucun d'eux n'était satisfait du statut quo des relations entre notre pays et leur pays. L'une des composantes du pouvoir est cette communication et cette interaction avec d'autres pays ».

Soulignant que des opportunités dans les interactions étrangères émergent, Raïssi a évoqué le rôle effectif des frontières dans les interactions étrangères et a déclaré : «Nos frontières ne sont pas une menace mais créent des opportunités pour le pays. L'ouverture des marchés frontaliers est une bonne opportunité pour le pays».

Le président a décrit l'autorité étrangère comme une extension de l'autorité nationale et a déclaré : « Nous pensons que les relations avec les pays voisins doivent être stables.

Chacun sait que la connexion avec le régime sioniste par certains pays de la région ne leur assure pas la sécurité. Partout où le régime sioniste s'est infiltré, le pays hôte a souffert. Les pays de la région peuvent contribuer à la sécurité et à la paix en interagissant avec la République islamique d'Iran ».

Le président a souligné : « Toutes les difficultés que nous avons sont dues à la présence d'étrangers dans la région. L'OTAN et les États-Unis sont en Afghanistan depuis 20 ans, mais les habitants de ce pays n'ont pas ressenti la paix depuis un jour ».

Déclarant qu'il existe une infrastructure de relations économiques avec les voisins, Raïssi a déclaré :

« Une connaissance approfondie des capacités nationales est très importante pour les missions de la République islamique d'Iran à l'étranger et elles devraient présenter les capacités scientifiques et techniques de l'Iran au monde ».

Soulignant que nous sommes déterminés à poursuivre une politique d'interaction avec nos voisins, le Président a déclaré : « Aujourd'hui, les sanctions imposées à la République islamique d'Iran sont fondées sur l'économie.

La stratégie que poursuit l'ennemi est de mettre l'Iran sous sanctions, mais nous poursuivons deux étapes pour les lever et les neutraliser ».

Se référant aux pourparlers nucléaires à Vienne, le président a déclaré : « En présentant le texte de la proposition iranienne dans les pourparlers, il a été prouvé aux parties aux négociations que nous sommes sérieux dans les négociations et si l'autre partie est déterminée, la voie est libre pour parvenir à un accord».

Raïssi a déclaré: «La plupart des sanctions concernent les industries nucléaire, spatiale et militaire, mais dans ces industries, de bons progrès ont été réalisés pour le pays, tandis que dans d'autres industries, nous avons de nombreux problèmes».

A la fin, le président a chargé le ministère des Affaires étrangères de formuler et de présenter les résultats de la conférence sous la forme d'une feuille de route opérationnelle pour une coopération économique durable avec les pays de la région, notamment ses voisins.