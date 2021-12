Le ministère iranien de l'Économie facilite les investissements étrangers en Iran

Le ministre iranien de l'Économie et des Finances et le président de la Commission économique de l'Assemblée islamique ont assisté à une réunion des ambassadeurs et chefs de mission de la République islamique d'Iran dans les pays voisins.

Ehsan Khandouzi, ministre iranien de l'Économie et des Finances, soulignant la nécessité de développer la diplomatie économique et le commerce avec les pays voisins, a exprimé la volonté du ministère de supprimer les barrières juridiques et de faciliter les investissements étrangers en Iran et d'étendre la coopération avec les voisins.

Lors de cette rencontre, Mohammad Reza PourEbrahimi, président de la Commission économique de l'Assemblée islamique, a également exprimé ses vues sur les stratégies de développement de la diplomatie économique en coopération avec le ministère des Affaires étrangères et d'autres institutions du pays, dont l'Assemblée consultative islamique.

Le deuxième jour de la réunion des ambassadeurs et chefs de mission de la République islamique d'Iran dans les pays voisins a été tenue dimanche en présence d'Ali Salehabadi, gouverneur de la Banque centrale d’Iran, Reza Fatemi Amin, ministre iranien de l'Industrie, des Mines, du Commerce, Javad Sadati Nejad, ministre iranien de l'Agriculture et Sorena Sattari, vice-ministre iranien de la Science et de la Technologie.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench