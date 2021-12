L'Iran prêt à parvenir à un bon accord dans les négociations de Vienne (Amirabdollahian)

Lors d'une conversation téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi, lundi, Amir-Abdollahian a évoqué les pourparlers nucléaires et a souligné que la République islamique d'Iran est prête à conclure un bon accord pour tirer pleinement parti de l'accord nucléaire iranien de 2015 et éliminer la préoccupation probable des autres parties au JCPOA.

Se référant aux relations amicales et amicales entre les deux pays et à la volonté sérieuse des deux parties de poursuivre, d'étendre et de renforcer les relations bilatérales ainsi que la coopération régionale et internationale,

Le ministre iranien des Affaires étrangères a transmis les salutations chaleureuses du président iranien Ebrahim Raïssi au sultan d'Oman.

Le ministre omanais des Affaires étrangères, pour son tour, a souligné le soutien de Mascate aux pourparlers nucléaires de l'Iran et a souligné que l'Iran est optimiste quant au sérieux et à la diligence dans la conclusion des pourparlers et qu'Oman se consulte toujours sur la question.