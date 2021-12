Takht-Ravanchi : Nous rejetons tout recours à la force dans le cyberespace

La première réunion de contenu du Groupe de travail ouvert sur la sécurité et l'application des technologies de communication, présidé par le représentant permanent de Singapour auprès des Nations Unies, a réuni des représentants des États membres au Secrétariat des Nations Unies à New York.

Saluant la fin des processus parallèles de cybersécurité et la fin de la domination d'un groupe limité de pays sur le cyberespace, notre ambassadeur et représentant permanent auprès des Nations Unies a soutenu le Groupe de travail ouvert en tant que processus transparent et inclusif.

Rappelant que la République islamique d'Iran a été victime de cyberattaques croissantes telles que le cas de Stuxnet lancées par les États-Unis et le régime israélien, le haut diplomate de la République islamique d'Iran aux Nations Unies a qualifié le groupe de travail ouvert d'endroit approprié pour enquêter ces actions illégales.

Soulignant la nécessité de se conformer pleinement à la mission confiée au Groupe de travail ouvert par les pays désignés conformément à la résolution 240 de la 75e Assemblée générale, Takht-Ravanchi a déclaré que les principes directeurs de l'Iran pour la cybersécurité, constituent le respect de la souveraineté du gouvernement, l'utilisation de cyber purement pacifiques.

L'ambassadeur et représentant permanent d'Iran auprès des Nations Unies a annoncé que tout recours à la force dans le cyberespace est rejeté.

Cette réunion est une semaine de réunions de contenu pour renforcer la cybersécurité dans l'espace international et est attendue après 5 ans de groupe de travail ouvert et de décision basée sur le consensus, les rapports annuels et enfin, le rapport final du groupe à décider à l'Assemblée générale des Nations Unies.

La délégation de la République islamique d'Iran, avec le groupe des pays partageant les mêmes idées et le groupe des pays non alignés, poursuit activement la promotion des objectifs du groupe de travail ouvert.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench