Pourparlers de Vienne : trouver un accord dépend de la volonté sérieuse de l'autre partie (Négociateur en Chef iranien)

Selon l’IRNA mardi, Ali Bagheri Kani s’exprimant à l’occasion d’une interview le mardi 14 décembre a déclaré : « Ce que nous soulignons dans ces entretiens, et qui a déjà été souligné par le Président de la République islamique d'Iran et d'autres hauts responsables, c'est que dans les négociations de Vienne, notre principale priorité est de faire lever toutes les sanctions illégales et oppressives imposées au fil des ans au peuple iranien. ».

Il a ajouté : « Les sanctions qui ont été imposées et réimposées à la nation iranienne sont en contradiction avec les lois internationales, les règlements internationaux, les principes internationaux et aussi avec l'accord international connu sous le nom de JCPOA. Elles vont également à l’encontre de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU (qui endosse le JCPOA). »

« Ce qui est clair à notre avis, c'est que toutes les sanctions contraires au JCPOA devraient être levées immédiatement, qu'elles aient été imposées sous l'administration Obama ou sous Trump ou Biden, elles devraient toutes être levées », a insisté Bagheri Kenny.

« Cela inclut toutes les sanctions liées au JCPOA. Aussi toutes les sanctions imposées à l’Iran dans le cadre de la soi-disant campagne de pression maximale devraient être levées car elles étaient liées à JCPOA », a-t-il renchéri.

« Hormis la République islamique d'Iran, les autres pays membres des 4+ 1(Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne) et même la nouvelle administration américaine sont tous d'accord sur cette question et reconnaissent que la précédente administration américaine (menée par Donald Trump) a fait une action illégale en se retirant unilatéralement du JCPOA. C'est pourquoi le nouveau gouvernement mené par Joe Biden, veut changer revenir sur cette politique en retournant à l’accord multilatéral nucléaire de 2015. » a conclu le diplomate de haut rang iranien.

