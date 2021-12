L'Iran prêt à construire des centrales électriques communes avec l'Azerbaïdjan

Mehrabian, lors d'une réunion en ligne avec son homologue azéri Parviz Shahbazov, a déclaré : « La connexion du réseau électrique iranien à la Russie via la République d'Azerbaïdjan est importante pour renforcer les relations trilatérales.

«Avec la mise en œuvre de ce plan, la gestion de la demande d'électricité dans les périodes de pointe de consommation de trois pays sera possible et la pénurie d'électricité sera compensée», a déclaré Mehrabian.

Il a annoncé qu'il était prêt à tenir une réunion trilatérale entre les ministres iranien, azerbaïdjanais et russe, notant que l'Iran se félicite du développement et de l'échange d'électricité entre les trois pays.

Le ministre a souligné l'importance d'installer des turbines à côté des deux barrages conjoints de l'Iran et de la République d'Azerbaïdjan et a déclaré : «Avec l'exploitation de ce projet, une quantité importante d'électricité sera extraite et des revenus seront générés pour les deux pays».

« L'Iran est l'un des pays qui possède la technologie pour la construction de centrales électriques et de turbines modernes avec un rendement de plus de 60 pour cent ; ces turbines sont actuellement exportées vers d'autres pays, y compris la Russie », a déclaré le responsable.

Plus tôt ce mois-ci, Mehrabian avait exprimé la volonté de la République islamique de joindre le réseau électrique du pays à ceux de l'Azerbaïdjan et de la Russie.

Faisant ces remarques lors d'une réunion avec l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Téhéran Ali Alizadeh, Mehrabian a souligné que l'Iran était prêt au développement et à la poursuite des échanges d'électricité entre l'Iran et la République d'Azerbaïdjan, déclarant : « Des études ont été menées sur la coopération électrique entre l'Iran, l'Azerbaïdjan et la Russie et l'Iran est prêt à commencer à synchroniser son réseau électrique avec ces pays.»

Il a noté qu'en raison des différentes périodes de consommation de pointe de ces pays en été et en hiver, il est possible d'augmenter le transit d'électricité afin de répondre aux besoins en électricité des pays sur des périodes différentes.

Se référant aux relations de longue date entre l'Iran et l'Azerbaïdjan dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, Mehrabian a ajouté : «L'Azerbaïdjan a obtenu de très bonnes réalisations dans le secteur de l'énergie ces dernières années, notamment l'extraction de gaz et la production d'électricité, ce qui est admirable.»

En tant que l'un des principaux acteurs du marché énergétique de l'Asie occidentale, l'Iran est désormais en train de devenir un pôle électrique majeur dans la région, car le pays suit un plan global de synchronisation de son réseau électrique avec les pays voisins.

L'Irak a été le premier voisin dont le réseau électrique national a été synchronisé avec le réseau électrique de la République islamique en novembre 2019, et maintenant le ministère de l'Énergie suit un plan visant à connecter les réseaux électriques de la Russie et de l'Azerbaïdjan au réseau iranien.