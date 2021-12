L'Iran rejette les allégations formulées dans la déclaration du PGCC

Dans un communiqué publié mercredi, Khatibzadeh a rejeté le communiqué final du conseil sur les activités régionales de l'Iran à l'issue de sa 42e réunion, qui s'est tenue à Riyad.

Rejetant les allégations galvaudées et sans fondement que le conseil a portées contre l'Iran, le porte-parole a déclaré que de telles déclarations révèlent que certains membres du PGCC ont conservé leurs attitudes non constructives et inappropriées envers l'Iran.

«On s'attendait à ce qu'à la suite des récentes mesures diplomatiques et initiatives entre la République islamique d'Iran et le Conseil de coopération (du golfe Persique), nous assisterions à la nouvelle vision du Conseil en matière de coopération régionale», a-t-il déclaré.

Le porte-parole a également appelé quelques membres du PGCC qui continuent de se cacher derrière le conseil et de publier leurs positions non constructives au nom du PGCC à reconsidérer leurs points de vue et leurs approches sur les questions régionales et à remplacer les allégations galvaudées par un chemin vers la coopération.

« Il est très regrettable que la poursuite de la guerre contre le Yémen, l'escalade du militarisme étranger et la présence du régime sioniste en tant qu'élément destructeur aient menacé la sécurité et la stabilité de la région », a-t-il ajouté, exprimant la préoccupation de l'Iran à propos de ces problèmes.

« La République islamique d'Iran ne tolérerait aucune ingérence dans son programme nucléaire pacifique, son programme de défense et de missiles, et les affaires liées à sa politique de défense militaire et dissuasive », a souligné Khatibzadeh.

Il a réaffirmé la souveraineté de l'Iran sur trois îles du golfe Persique, affirmant que la Grande Tub, la Petite Tub et Abou Moussa font pour toujours partie intégrante du territoire iranien.

« La République islamique d'Iran dénonce toute revendication sur ces îles comme une ingérence dans ses affaires intérieures et sa souveraineté territoriale, et la condamne fermement. »

«Toutes les mesures de la République islamique d'Iran sur les (trois) îles ont été prises conformément aux droits inaliénables et conformément à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays», a noté le porte-parole.

Il a catégoriquement rejeté les commentaires interventionnistes sur les îles et a souligné que de telles allégations n'auraient aucun effet sur les réalités juridiques et historiques.

« Conformément à sa vision stratégique et à ses politiques de principe, la nouvelle administration de la République islamique d'Iran considère toujours que la solution aux problèmes régionaux repose sur l'interaction et la coopération avec les voisins, et salue les initiatives convaincantes pour la promotion des relations sur la base des principes et réglementations internationaux », a-t-il conclu.