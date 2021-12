Violation américaine du JCPOA : Téhéran déplore « l’inaction complice » de la partie européenne

Selon l’IRNA, le Vice-président iranien pour les affaires juridiques, Mohammad Dehqan, a tenu ces déclarations, lors d’une rencontre ce lundi 20 décembre avec l'ambassadeur d'Allemagne à Téhéran Hans-Udo Muzel. Les deux parties ont échangé à cette occasion leurs points de vue sur diverses questions et l'avenir des pourparlers nucléaires.

Se référant aux bonnes relations irano-allemandes au cours des 150 dernières années et les affinités culturelles des deux nations, le Vice-président juridique a poursuivi : « L’approche du gouvernement iranien est pour le développement et le renforcement des relations avec différents pays, et nous espérons que les relations avec l'Allemagne continueront d'être solides. Nous exigeons que l'Allemagne, en tant que l’un des plus puissants pays européens, maintient son indépendance, qu’elle ne soit pas influencée par l'unilatéralisme américain et qu'elle soit un acteur efficace sur la scène internationale. »

Il a ajouté : « L'Iran était toujours ouvert aux pourparlers et n'a jamais quitté la table des négociations. Dans le passé, nous avons essayé de dissiper les préoccupations internationales et cela en respectant unilatéralement le Plan global d’action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC dont l’acronyme anglais est JCPOA). Aujourd'hui aussi, nous espérons que la mise en place d'un nouveau gouvernement en Allemagne et une présence européenne renforcée à Vienne contribuera à trouver un accord équilibré. »