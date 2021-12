Les Iraniennes remportent 3 médailles d'or et 3 médailles d'argent au Kirghizistan World Alysh Wrestling

Sepideh Babaie en 55 kg, Mohaddeseh Hosseini en 65 kg et Reyhaneh Gilani en 70 kg ont remporté les trois médailles d'or de l'Iran, et Fatemeh Fattahi en 60 kg, Maryam Ahmadi en 75 kg et Haniyeh Ashuri en plus de 75 kg ont remporté les médailles d'argent de l'équipe iranienne.

Dans la catégorie des 60 kg, Fatemeh Fattahi dans son premier match a affronté une concurrente du pays hôte qu'elle a battue par KO (KO), au deuxième tour elle a également affronté une concurrente du Kazakhstan, qu'elle a battue 3-2, pour aller au match final.

Elle a perdu la finale contre un autre lutteur du Kirghizistan, résultat de six à zéro pour remporter la médaille d'argent.

Dans la catégorie des 65 kg, Mohaddeseh Hossein dans ce deuxième match a battu son concurrent du Kirghizistan 8-2 pour devenir finaliste. Elle a éliminé son concurrent du Kirghizistan également dans un KO pour gagner une médaille d'or pour l'équipe iranienne.

Dans la catégorie des 70kg, Reyhaneh Gilani a affronté une concurrente du Kirghizistan qu'elle a battu 8-0 pour devenir finaliste. Elle a également remporté la finale contre un lutteur de l'équipe hôte 7-0 pour remporter la 3e médaille d'or de l'équipe iranienne.

Dans la catégorie des 75 kg, les matchs se sont déroulés en rounds, et au premier round Maryam Ahmadi la gagnante du premier round a affronté une concurrente de l'équipe hôte qu'elle a éliminée.

Ahmadi a ensuite affronté une lutteuse ukrainienne, qu'elle a battue 9-3, mais a perdu la finale face à une athlète kirghize lors d'un KO.

En plus de 75 kg, l'Iranien Haniyeh Ashuri a également affronté un lutteur du Kirghizistan qui a battu 11-4.

Dans le deuxième match d'Ashuri, son concurrent ukrainien avait été blessé avant le match et Ashuri était donc le vainqueur sans lutter.

Au 3ème tour également, la concurrente d'Ashuri du Kirghizistan n'est pas venue au matelas et elle est donc devenue finaliste, qu'elle a perdue contre un autre lutteur kirghize 6-2.