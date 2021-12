L'Iran dévoile son premier moteur diesel marin de fabrication nationale

Lors d'une cérémonie mardi en présence du commandant de l'armée de terre iranienne, le contre-amiral Shahram Irani et du vice-président pour la science et la technologie Sorena Sattari, le premier gros moteur diesel marin de fabrication iranienne intitulé "Makran" et la plus grande usine d'innovation de l'industrie maritime à Bushehr dans le sud de l'Iran et quelques autres réalisations navales ont été dévoilées et inaugurées.

Le moteur diesel naval iranien d'une puissance de 3600 ch est capable d'augmenter la vitesse des navires militaires jusqu'à 30 nœuds. Auparavant, la vitesse de ces navires était de 15 nœuds.

Déclarant que le moteur diesel est entièrement conçu et construit par les jeunes experts à l'intérieur du pays, l'amiral Irani a déclaré que les pièces de ce moteur sont entièrement de fabrication iranienne et seront installées sur les navires de guerre iraniens.

Il a dit que ce moteur a des caractéristiques spéciales et est capable de faire face aux futures missions navales.

Il n'y a que cinq pays dans le monde qui peuvent construire des moteurs diesel marins, et heureusement, l'Iran a fait pour être l'un d'entre eux, selon le commandant de la marine de l'armée.

De plus, des destroyers lance-missiles fabriqués localement, Gorz (masse) et Khanjar (poniard) ont rejoint les forces navales de l'armée lors de la cérémonie à Bushehr.

Chacun des deux navires mesure 50 mètres de long, 8 mètres de large et pèse 300 tonnes. Ils sont équipés de missiles radar avancés, de canons anti-surface et anti-aérien, de radars à jour, de missiles marins sol-sol et de systèmes d'interception radar offshore et furtifs.

Les destroyers sont révisés en 6 ans en 4 ans, respectivement. Les navires seront envoyés en mission dans les eaux lointaines, les océans et les eaux internationales.