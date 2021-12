Le Chef de la diplomatie iranienne rencontre le Président azerbaïdjanais à Bakou

Selon l’IRNA, notant qu'il s'agit de la première visite du ministre iranien des Affaires étrangères en République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev a qualifié la coïncidence de cette visite avec la fin de cette année (chrétienne) d'importante en termes de révision du plan d'action conjoint des deux pays pour l'année prochaine.

Aliyev a ajouté : « Lors de la rencontre avec le Président Raïssi à Achgabat, l'amitié et la fraternité entre l'Iran et de la République d'Azerbaïdjan ont été réaffirmées et la nécessité de prendre davantage de mesures pour développer les relations bilatérales dans tous les domaines politiques, économiques, commerciaux et culturels a été soulignée. »

S’attardant sur plusieurs rencontres entre les ministres iraniens et azerbaidjanais des Affaires étrangères et soulignant la nécessité de tels contacts étroits bilatéraux,M. Aliyev a déclaré que ces entrevues jouissent d'une importance « pratique ».

« L’ordre du jour de la coopération bilatérale entre l'Iran et l'Azerbaïdjan est certes plus élargie et je suis convaincu que cette coopération aura de bons résultats », a-t-il encore précisé.

Pour sa part, Hossein Amir Abdollahian a transmis les salutations du Président iranien, Ebrahim Raïssi, à Ilham Aliev.

Amir Abdollahian a qualifié de « tournant » et de « sérieux élan » dans les relations bilatérales, l'invitation du Président iranien adressé à son homologue azerbaïdjanais lors du sommet de l’OCE à Achgabat pour une visite à Téhéran, ainsi que la rencontre et les entretiens entre les des deux dirigeants dans la capitale turkmène.

