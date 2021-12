Karaté : l’Iran, champion d’Asie dans différentes catégories d’âge

Selon l’IRNA, les Championnats d'Asie de karaté 2021 dans toutes les catégories d'âge (juniors, jeunes, espoir et adultes) en kata et kumite ont débuté samedi, à Almaty, au Kazakhstan, et se sont terminés aujourd'hui mercredi 22 décembre.

L'équipe iranienne a participé à l’événement sportif dans toutes les catégories d'âge et dans deux sections Homme et Femme.

Au final et au total (tous les groupes d'âge), l'équipe iranienne a remporté 14 médailles d'or, 10 d'argent et 15 de bronze. Les représentants d’Iran n’ont pas pu tellement briller dans la catégorie d'âge adulte, et Zabihollah Pourshayb était le seul médaillé d'or dans cette catégorie.

