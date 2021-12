L'Iran et l'Azerbaïdjan s'opposent à l'ingérence étrangère dans les affaires régionales

Amir-Abdollahian est à Bakou à la tête d'une délégation pour échanger avec de hauts responsables de l'Azerbaïdjan voisin sur les développements régionaux et les moyens d'élargir les relations bilatérales. Il a fait ces remarques lors d'une réunion avec le président azéri Ilham Aliyev mercredi.

Il a évoqué la récente session à Moscou du format 3+3 de coopération entre les pays du Caucase du Sud, d'une part, et l'Iran, la Russie et la Turquie, d'autre part, affirmant que de tels arrangements contribueront à la consolidation de la paix et stabilité dans la région.

La première réunion au format de coopération régionale 3+3 s'est tenue dans la capitale russe le 10 décembre. L'Azerbaïdjan, la Russie, la Turquie, l'Arménie et l'Iran ont participé à l'événement, mais la Géorgie a déclaré qu'elle n'y participerait pas.

Amir-Abdollahian a exprimé l'espoir que la Géorgie se joindrait également au processus et a déclaré : « De tels formats régionaux transmettent le message que les États régionaux sont capables de résoudre les problèmes grâce à la coopération les uns avec les autres.

Les États régionaux, a-t-il ajouté, «ne sont pas intéressés par l'ingérence d'acteurs étrangers et nos ennemis communs n'auront pas leur place dans cette région».

Il a ajouté que les hauts responsables iraniens et azéris sont déterminés à étendre les relations mutuelles étant donné les points communs uniques existant entre les deux pays.

« Un nouveau chapitre s'est ouvert dans les relations entre les deux pays, qui apportera des résultats positifs pour les deux pays. Nous sommes prêts à finaliser tous les projets précédents et à conclure de nouveaux accords », a déclaré le haut diplomate iranien.

Le président azerbaïdjanais a, pour sa part, souligné l'importance des relations entre les deux pays voisins et la finalisation de projets communs, exprimant la volonté de son pays d'élargir les relations mutuelles dans les domaines politique, économique et culturel.

Aliyev a déclaré que les problèmes dans la région devraient être résolus par ses propres pays, ajoutant que Bakou s'oppose à l'ingérence étrangère dans les affaires régionales et pense que les liens régionaux serviraient les intérêts de tous les États de la région.

Plus tôt cette année, les tensions sont montées en flèche entre Téhéran et Bakou, qui partagent une frontière de 700 kilomètres, après que l'Azerbaïdjan a saisi une bande frontalière avec l'Iran qui était sous le contrôle de l'Arménie et a créé des problèmes pour le transport par camion iranien.

L'Iran a également fait part de ses préoccupations concernant la sécurité des frontières dans le cadre de l'étroite coopération militaire de l'Azerbaïdjan avec le régime israélien.

Cependant, lors d'un appel téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov en octobre, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la libération par l'Azerbaïdjan de deux chauffeurs de camion iraniens détenus constituait une mesure constructive pour dissiper les malentendus et a exprimé le souci de Téhéran d'améliorer et d'élargir ses relations avec Bakou.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de l'Azerbaïdjan discutent d'une coopération renforcée

Lors d'une réunion séparée mercredi, les ministres des Affaires étrangères iranien et azerbaïdjanais ont discuté des moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans différents domaines.

Amir-Abdollahian a déclaré qu'une rencontre entre le président iranien Ebrahim Raeisi et son homologue azéri, qui s'est tenue en marge du 15e sommet de l'Organisation de coopération économique (OCE) à Achgabat, la capitale du Turkménistan, a indiqué la ferme détermination des deux pays pour améliorer les relations.

Soulignant l'importance de la coopération bilatérale dans les secteurs du transit et de l'énergie, il a exhorté les deux pays à renforcer les interactions dans d'autres domaines économiques, notamment entre les secteurs privés. Le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé la volonté du pays d'exporter des services techniques et d'ingénierie vers Bakou et d'aider au processus de reconstruction et de développement des territoires repris par l'Azerbaïdjan dans une guerre avec l'Arménie voisine.

Le transfert du gaz iranien vers l'Azerbaïdjan sera bientôt opérationnel (Amir-Abdollahian)

Lors d'une rencontre entre l'émir-Abdollahian et la présidente de l'Assemblée nationale azerbaïdjanaise Sahiba Gafarova, les deux parties ont échangé des points de vue sur l'élargissement de la coopération bilatérale dans différents domaines, en particulier dans les domaines parlementaires.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que le transfert du gaz iranien vers l'Azerbaïdjan deviendrait bientôt opérationnel dans le cadre d'un accord tripartite sur l'échange du gaz turkmène vers l'Azerbaïdjan via l'Iran.

Il a ajouté que Téhéran et Bakou sont prêts à promouvoir davantage la coopération dès que possible dans les domaines du commerce, de l'économie et des transports, soulignant l'importance du soutien des parlements des deux pays à cet égard.

Gafarova, pour sa part, a souligné les relations profondément enracinées et les points communs historiques, culturels et territoriaux entre les deux pays et a salué le ferme soutien de l'Iran à l'Azerbaïdjan pendant la guerre du Haut-Karabakh.

Elle a déclaré que les parlements des deux pays sont prêts à aider à développer des liens mutuels et a réitéré la nécessité de renforcer la coopération entre les groupes d'amitié parlementaire.

Elle a également invité le président du Parlement iranien Mohammad Baqer Qalibaf à se rendre à Bakou dès que possible.