L'Occident a adopté une «politique médiatique offensive et hostile» dans les négociations de Vienne

Mohsen Baharvand a publié mercredi soir un message sur sa page Instagram, ajoutant : «Bien sûr, c'est leur façon d'interagir avec des pays autres que le leur. Quand on ne négocie pas avec eux, ils usent de tous leurs outils et se montrent hypocritement favorables au dialogue et à l'interaction.»

«Avant que nous acceptions de négocier patiemment, ils acceptent de nombreuses conditions et se livrent même à des comportements de mendicité», a-t-il déclaré, ajoutant :

«Lorsque chaque partie fait cette demande apparemment belle et envoie des intermédiaires pour être satisfaits et que nous nous asseyons à la table des négociations, ils expriment simplement leurs attentes étranges, ils ne donnent pas le droit à l'autre partie et ils adoptent une position agressive. Ils procèdent de telle manière que tout négociateur, quelle que soit sa formation politique, regrette une attitude constructive et positive.»

L'ambassadeur iranien à Londres a déclaré : « Personne ne devrait être intimidé et passif ou oublier les intérêts nationaux de l'Iran. Je pense que la façon de faire face à ce comportement insidieux est d'abord de résister à cette guerre psychologique et d'éviter la passivité dans C'est contre eux, et deuxièmement, pour faire face à ces pressions, il faut être le plus transparent possible, être honnête avec le peuple et de ne pas considérer le peuple comme illégitime. Même s'il y a une perte à court terme, à long terme, cela peut conduire à la solidarité du peuple et à son soutien au gouvernement, au système en place.»