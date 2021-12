Championnat d’Asie d’échecs: une médaille d’or et une de bronze pour l’Iran

Dans ces compétitions, qui se sont déroulées au Sri Lanka, dans la section standard et chez les femmes, Anusha Mehdian a battu Sandola du Sri Lanka avec 6,5 points et a remporté la médaille de bronze de ce match.

Melika Mohammadi a également marqué 6 points, battant sa rivale du Sri Lanka, et a terminé quatrième de la compétition. Chez les hommes, Mehdi Golami et Kian Purmusavi ont respectivement pris les cinquième et huitième places.

En blitz Melika Mohammadi a pu devenir la championne avec 7 points en 7 matchs et remporter la médaille d'or de ce tournoi.