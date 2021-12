Taux d'alphabétisation en Iran : l’écart entre les hommes et les femmes est inférieure à 6%

Shapour Mohammadzadeh brossant un tableau en chiffre sur le bilan et les réalisations de l'Organisation iranienne du Mouvement pour l'alphabétisation, émis à l'occasion de la quarante-deuxième année de la création du Mouvement, a ajouté : « Les résultats du recensement effectué entre 1355 (1976) et 1395 montrent que l’écart de taux d'alphabétisation entre les hommes et les femmes est passé de 23,4% en 1976 à environ 6,8% en 2016, et ce chiffre a atteint moins de 6,1% dans les estimations de 1400 (2021).

90,5% de la population iranienne est alphabétisée

