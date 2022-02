Un million d'Afghans récemment immigrés en Iran cherchent à atteindre l’Europe

Le chef de l'industrie des transports privés afghans a déclaré qu'environ 4 000 Afghans migrent chaque jour vers l'Iran, ajoutant : « Ces personnes quittent l'Afghanistan pour l'Iran et le Pakistan en raison de la pauvreté, du chômage et du manque d'opportunités d'emploi et d'éducation. »

« Chaque jour, entre 3 500 et 4 000 personnes voyagent de Kaboul vers les provinces de Kandahar, Nimrouz et Herat. », a déclaré Esmail Javanmard, chef de la société de transport privée afghane.

Le New York Times a rapporté dans un rapport d'enquête publié mercredi qu'environ un million d'Afghans sont entrés en Iran depuis la frontière sud-ouest de l'Afghanistan depuis l’arrivée au pouvoir des talibans.

Depuis que les États-Unis ont retiré leurs troupes d'Afghanistan, d’une manière irresponsable, le pays est en proie à une crise économique et la vie de millions de personnes est sur le point de s'effondrer. Il n'y a plus de revenus, la famine sévit et l'aide d'urgence mondiale a été stoppée par les sanctions occidentales contre les responsables talibans.

Selon des experts en immigration, plus d'un million d'Afghans ont récemment emprunté l'une des deux principales routes migratoires vers l'Iran. Les organisations humanitaires estiment qu'environ 4000 à 5000 personnes arrivent chaque jour en Iran. Bien que ce voyage hivernal soit très difficile, le nombre de personnes quittant l'Afghanistan par cette route a augmenté. », a déclaré David Mansfield, chercheur sur la migration afghane.

Cependant, le gouvernement intérimaire taliban a déclaré qu'il travaille pour résoudre les problèmes économiques et humanitaires de l'Afghanistan. Selon le gouvernement intérimaire taliban et un rapport du porte-parole du gouvernement, Bilal Karimi, entre 1 500 et 2 000 personnes migrent quotidiennement vers l'Iran depuis l'Afghanistan. Beaucoup de ces demandeurs d'asile cherchent à traverser la frontière iranienne vers la Turquie puis l'Europe.