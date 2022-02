Iran : une plainte contre les sanctions américaines portée par les patients des maladies rares

Selon le correspondant judiciaire de l'IRNA, Zabihollah Khodaïan lors d'une conférence de presse mardi a déclaré : « Les patients EB ont besoin de pansements spéciaux, qui sont fabriqués par une société suédoise, et à la suite des cruelles sanctions américaines contre la nation iranienne, ces pansements ont été refusés pour entrer dans le pays, et par conséquent, plusieurs de ces patients ont perdu la vie. »

« Un groupe de patients EB a intenté une action en justice contre le gouvernement américain dans la Cour internationale de justice de Téhéran. Le nombre de plaignants dans cette affaire est d'environ 30 personnes, et ils ont porté plainte contre 295 personnes physiques et morales dont l’ancien président américain et l’ancien ministre américain des affaires étrangères. », a noté ce responsable iranien.

« Cette affaire fait l'objet d'une enquête et est actuellement en train d’être complétée par les documents en médecine légale. », a annoncé le porte-parole du pouvoir judiciaire d’Iran.