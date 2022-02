Iran : les importations de médicaments diminuées de 95 % après la victoire de la Révolution islamique

Selon un rapport de l'IRNA depuis le ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale le mardi, Ali Hossein Raiatifard a déclaré lors de la cérémonie de dévoilement des nouveaux produits de la Compagnie des usines Distributeur de médicaments : «Avant la Révolution islamique, nous importions 75% des le médicament dont le pays avait besoin. Mais maintenant, grâce aux efforts des sociétés pharmaceutiques dans le domaine de la recherche et de la production, nous avons pu éliminer plus de 95 % des importations de médicaments. »

Félicitant les festivités de la « Décade de l’Aube » marquant l’anniversaire de la victoire de la Révolution islamique, il a déclaré : « L’usine de distribution de médicaments dans les années précédant la Révolution était un importateur de médicaments et ne faisait que l'emballage. »

«Dans les années qui ont suivi la Révolution islamique, cette usine a pu se développer dans la production de produits pharmaceutiques grâce aux efforts de forces spécialisées, engagées et scientifiques », s’est-il félicité.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench