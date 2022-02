Déclaration du Ministère iranien des Affaires étrangères suite à la diffusion d'une vidéo d'un ancien employé de l'ambassade du Kenya à Téhéran

Selon le Département de la politique étrangère de l'IRNA, le Département des relations publiques du Ministère des affaires étrangères de la République islamique d'Iran a publié une déclaration regrettant certaines tentatives de créer un courant contre la République islamique d'Iran en abusant de la diffusion d'une vidéo d'un Iranien femme qui travaillait auparavant à l'ambassade du Kenya à Téhéran.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que les médias contre-révolutionnaires et de langue persane essayaient d'utiliser n'importe quel sujet pour blesser l'opinion publique.

Le communiqué indique: « Dans le cas de l'ancien employé iranien de l'ambassade du Kenya, le ministère des Affaires étrangères a poursuivi la question de manière exhaustive, sans faille et loin des marges, et toutes les mesures administratives possibles, y compris la convocation des parties au différend, facilitant l'échange de correspondance et de communications. La justice a fait de son mieux pour entendre les opinions et les allégations, et enfin pour faire des suggestions aux deux parties concernant la plainte. »

Le communiqué ajoute: « En outre, tenir une réunion pour recevoir des informations et des demandes de l'ancien employé de l'ambassade et de son avocat, inviter l'ambassadeur du Kenya à clarifier les dimensions de la question, demander à l'ambassadeur de nommer un représentant à part entière à cet égard. L'ancien Iranien auprès de l'ambassadeur et de son représentant désigné, tenant une réunion avec le représentant plénipotentiaire et tenant également une réunion avec le représentant financier et comptable de l'ambassade sur la question des paiements, était une autre partie du ministère des Affaires étrangères dans le domaine de responsabilités défini à cet égard. »

Le bureau des relations publiques du département d'État a ajouté: « Bien sûr, il est clair que le département d'État n'a pas le pouvoir d'intervenir dans les litiges et toutes les actions ont été prises dans le cadre d'interactions diplomatiques. Considérant qu'en vertu des principes de la Constitution et du principe d'indépendance des pouvoirs, ainsi que de la loi sur les fonctions du ministère des affaires étrangères approuvée en 1985, ce ministère n'est pas compétent pour étayer les affaires ayant un aspect judiciaire. »

Le ministère des Relations publiques des Affaires étrangères a également ajouté : « Selon l'annonce de l'ambassade du Kenya à Téhéran, des changements ont été apportés au statut d'emploi de certains membres du personnel local de cette ambassade et il est devenu un contrat à durée indéterminée sous forme d'emploi permanent. »

À la fin de la déclaration, il est indiqué : « Des efforts ont été faits pour enquêter sur cette question depuis plusieurs mois, et tous les aspects personnels, administratifs, financiers, juridiques et judiciaires doivent être soigneusement examinés. Évidemment, si ce citoyen a encore une plainte, il doit poursuivre l'affaire par ses voies légales et judiciaires. »