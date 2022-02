Le Président Raïssi appelle le peuple iranien à participer massivement aux célébrations du 11 février

« Alors que nous célébrons le 11 février 2022, nous devons savoir quelles sont les conditions que nous avons aujourd'hui. Quelles sont les atouts du Front révolutionnaire et de ceux qui se sont opposés à la Révolution islamique et qui sont toujours hostiles et qui insistent toujours sur leur inimité ?, où se trouvent aujourd'hui nos ennemis et quels sont leurs particularités », S’interroge le Président Raïssi.

« Répondre à ces questions et en saisir les réponses sont particulièrement important pour éclaircir la jeune génération », a-t-il déclaré.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a également mis l’accent sur la nécessité de connaître les frontières et les lignes.

Il met l'accent sur l'augmentation des connaissances et de la perspicacité et met l'accent sur le « Jihad d'explication » chez les élites. Pour le Leader les élites ont le devoir d'exprimer la situation actuelle. « Le Jihad d’explication est le devoir de nous tous. Il revient à nous d'expliquer dans quelle situation nous nous trouvons aujourd’hui. »

S’attardant sur le fait que cette journée devrait être célébrée M.Raïssi a indiqué : « Le problème que nous avons ces jours-ci est la crise du Covid19. »

« Les principes d'hygiène doivent être respectés (lors des célébrations du 11 février) de telle manière que la santé des personnes soit pleinement assurée », a-t-il insisté.

