Jardins persans : la gloire du Paradis

Selon le correspondant culturel de l'IRNA, les jardins iraniens sont célèbres dans le monde pour leur conception, leur architecture, leurs fontaines et leurs couvertures végétales et spéciales et à travers l'histoire, le modèle architectural des palais des rois et des nobles a toujours fait le tour du monde et était toujours source d’inspiration. Le jardin est l'un des éléments inhérents à la culture iranienne qui a un lien profond avec les croyances religieuses du peuple avant et après l'islam et avec le peuple iranien actuel.

Jusqu'à présent, environ un millier de jardins iraniens ont été identifiés, dont plus de 50 sont dignes d’être enregistrés mondialement. Parmi ceux-ci, 9 jardins de la collection des jardins iraniens, dont : Le Jardin Pasargad à Marvdasht Fars, le Jardin Eram de Shiraz, le Jardin Chehelsotoun d'Ispahan, le Jardin Fin de Kashan, le Jardin Abbasabad de Behshahr, le Jardin Prince de Kerman,le Jardin Akbarieh de Birjand, le Jardin Dolatabad de Yazd, le Jardin Pahlavanpour de Mehriz de Yazd ont été enregistrés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la même lignée il y a des jardins indiens et pakistanais.

Les jardins européens et japonais avec leur nature appropriée ont été enregistrés dans le monde avant ceux de l’Iran. Mais dans le cas des jardins iraniens puisque le plateau iranien se trouve dans une région chaude et sèche, le fait de donner naissance à de tels jardins, qui sont sans exagérer l’incarnation même du paradis terrestre, c'est représentatif et un phénomène dans son genre.



Le Jardin Pasargard à Marvdasht de Fars

Le Jardin d'Eram de Shiraz

Le Jardin 40 Sotoune (40 Colonnes) à Ispahan

Le Jardin Fin à Kashan

Le Jardin Abbas Abad à Behshahr

Le Jardin Shahzadeh (Prince) près de Kerman dans une région désertique

Le Jardin Akbariyeh dans le Désert près de Birjand

Le Jardin Doulat Abad de la province Yazd

Le Jardin Pahlavan Pour au centre de l'Iran

