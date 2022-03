La fin des pourparlers de Vienne en attente de la décision de Washington

Vienne - IRNA - Les pourparlers sur la levée des sanctions à Vienne ont considérablement progressé grâce à la volonté et à l'initiative de l'équipe de négociation iranienne, et de nombreux textes de l'accord final ont été rédigés avec des propositions pratiques de l'Iran, mais atteindre la ligne d'arrivée et parvenir à un accord attend les décisions nécessaires des États-Unis.

Selon un correspondant de l'IRNA, hier (samedi), toutes les délégations participant aux pourparlers ont eu des réunions intensives séparément avec les représentants de l'Iran et des États-Unis. Hier matin, Mikhail Ulyanov, le négociateur en chef de la Russie, a rencontré Ali Bagheri, le chef de la délégation iranienne. Il a écrit sur sa page de Twitter qu'il avait discuté des détails de la voie à suivre dans les pourparlers de Vienne. Le diplomate russe s'est ensuite rendu à l'hôtel Marriott pour rencontrer Robert Mali, l'envoyé spécial américain pour l'Iran, et une heure plus tard, il s'est rendu à l'hôtel Coburg, où se déroulaient les pourparlers. Dans l'après-midi, le diplomate russe a rencontré Enrique Mora, coordinateur des pourparlers et hauts négociateurs des trois pays européens. Le négociateur en chef de la Chine a également rencontré Robert Mali hier et, après une réunion relativement longue, s'est rendu à l'hôtel Coburg pour rencontrer Ali Bagheri. Hier soir, des représentants de trois pays européens se sont rendus à l'hôtel Marriott pour rencontrer le représentant américain. « Nous sommes tous d'accord sur le fait que nous avons atteint l'étape finale, surtout depuis que nos collègues iraniens ont présenté leur paquet final », a déclaré le principal négociateur chinois à Vienne, aux journalistes samedi soir 12 février avant d'entrer à l'hôtel Coburg, où se tiennent les pourparlers sur les sanctions, a rapporté l’IRNA. Il convient de mentionner que l'échange de propositions entre les délégations est l'une des composantes des négociations multilatérales et la nature même de ces négociations. Dans certains cas, différentes propositions ont été échangées plusieurs fois dans la journée, signe du dynamisme des négociations et du sérieux des parties pour parvenir à un accord final. Dans une interview accordée à IRNA, une source bien informée a déclaré que l'équipe de négociation iranienne avait encouragé les autres parties à prendre l'initiative dès le début des pourparlers, ajoutant que c'était maintenant le moment pour les États-Unis de décider et que le pays devait « cesser de traîner ce processus et cette incertitude. » Si la Maison Blanche prend des décisions importantes, notamment dans le domaine de la levée des sanctions, les négociations peuvent se résumer en peu de temps.