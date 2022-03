L'Irak à la recherche du renforcement des relations sportives avec l’Iran

S'exprimant lors d'une réunion avec son homologue iranien Reza Salehi Amiri, Hamoudi a salué la bonne coopération sportive entre l'Iran et l'Irak.

Il a également évoqué le camp de l'équipe nationale iranienne de lutte libre en Irak et a appelé à échanger les expériences de l'Iran.

Par ailleurs, Salehi Amiri a déclaré que Téhéran et Bagdad avaient signé un protocole d'accord sur le développement de la coopération sportive et défini un plan global pour établir une coopération dans les domaines de la formation et de l'échange d'entraîneurs.

Il a noté que les deux parties avaient convenu d'organiser des camps à Téhéran et à Bagdad ainsi que des cours de sport avancés.