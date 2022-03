L'accord de Vienne dépend des décisions politiques de l'autre partie (Khatibzadeh)

Selon l'IRNA, Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’iran, Saeed Khatibzadeh a déclaré lors de sa conférence de presse lundi matin au sujet de l'avancement des pourparlers à Vienne et du manque de prise de décision politique américaine dans les pourparlers : « Il n'y a pas d'impasse à Vienne, les négociations se déroulent comme avant et des allers-retours entre les délégations ont lieu » ajoutant que « Les dialogues deviennent difficiles lorsqu'il s'agit de jours où des problèmes doivent être résolus. Bien sûr, il fait face à une série de ralentissements. »

« Ce qui reste à Vienne concerne les questions clés », a-t-il annoncé, ajoutant que « l'accord à Vienne dépend des décisions politiques de l'autre partie. Téhéran prend ses décisions politiques il y a des années et est resté fidèle au PGCA, nous attendons de recevoir une réponse aux initiatives et propositions de l'Iran. »

« Au fur et à mesure que la volonté des Américains et de la troïka européenne augmentera, notre distance à un accord diminuera. » a-t-il noté.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également fait part de la rencontre du ministre iranien des Affaires étrangères avec son homologue irlandais à Téhéran aujourd'hui (lundi 14 Février).

Interrogé sur le don d'actifs afghans aux victimes du 11 septembre, il a déclaré: « Ce n'est pas la première fois que les États-Unis pillent les biens d'autres pays. Les États-Unis estiment qu'ils possèdent les avoirs de tous les pays du monde et qu'ils peuvent, à leur guise, voter seuls en tant que juge et jury et saisir les biens d'autrui. »

Concernant les efforts de l'Iran pour accueillir les immigrants afghans, Khatibzadeh a déclaré : « La République islamique d'Iran accueille plus de quatre millions et demi de citoyens afghans et nous les accueillons. »