Le Chef de la diplomatie irlandaise reçu par le Président Raïssi

« Le volume des relations commerciales et des échanges entre les deux pays peut être beaucoup plus élevé que le niveau actuel », a déclaré Ebrahim Raissi toujours lors de sa rencontre avec le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney avant d’évoquer le potentiel de coopération des deux pays dans divers domaines, y compris l'énergie, la science et la technologie, l'industrie et l'agriculture. « Téhéran est déterminé à renforcer encore ses relations avec les pays amis et indépendants », a réitéré le Président.

Se référant à l'approche de l'Irlande à l'égard des relations politiques et économiques mondiales, le Chef du gouvernement iranien a poursuivi : « Nous saluons l'indépendance de l'Irlande vis-à-vis des États-Unis et de certains pays européens. »

Ebrahim Raisi a qualifié les relations irano-irlandaises de « fraternelles » et de « constructives » et a déclaré : « Téhéran - Dublin dispose de vastes potentiels pour renforcer et accroître le niveau des relations dans divers domaines commerciaux et économiques, et l'utilisation de ces capacités est dans l'intérêt des progrès et de la prospérité des deux pays. »

S’agissant de l’accord multilatéral nucléaire de 2015, il a indiqué : « Les garanties nécessaires doivent être données à l'Iran lors des négociations en cours afin de rétablir l'accord (en agonie) ».

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a également souligné que le pays attache une importance particulière au développement des relations avec la République islamique d'Iran.

« Nous pensons que nous sommes à une étape stratégique dans nos relations avec l'Iran et nous voulons développer et améliorer le niveau des relations globales bilatérales et à cet égard, nous sommes déterminés à rouvrir notre ambassade à Téhéran. »

Le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré que le découragement et le désespoir du peuple iranien quant à la confiance dans les pourparlers sur le nucléaire à Vienne sont compréhensibles en raison des promesses non-tenues des États-Unis. »

« L'Irlande estime que les garanties nécessaires doivent être données à l'Iran lors des négociations en cours afin de rétablir l'accord », a réaffirmé le très haut diplomate.

Avant la réunion, la nouvelle ambassadrice accréditée de la République d'Irlande, en poste à Téhéran, a présenté ses lettres de créance au Président Raïssi.

