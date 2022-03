Un accord dans un proche avenir est « possible » (Amir Abdollahian)

Selon le correspondant de l'IRNA, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, et son homologue irlandais, Simon Coveney, ont participé à une conférence de presse à l'issue de leur rencontre aux locaux du ministère cet après-midi, 14 février. Les deux hommes se sont ensuite penchés devant les journalistes sur les détails de leurs discussions lors de cette entrevue.

Le très haut diplomate iranien a déclaré : « Nous espérons voir bientôt la réouverture de l'ambassade d'Irlande à Téhéran. Nous avons l'une des meilleures relations dans le domaine des pays européens avec l'Irlande, et le volume des relations d'échange entre les deux pays était toujours important sous d’autres gouvernements. Quant à nous, nous somme toujours pour l’expansion des relations bilatérales au sein du nouveau gouvernement. »

Il a ajouté : « Nous espérons améliorer nos relations avec des pays comme l'Irlande, qui ont une vision coopérative, en particulier à la lumière des nouveaux développements, en examinant la politique étrangère équilibrée du gouvernement issu du peuple du Président Raïssi. »

Amir Abdollahian a déclaré que lui et son homologue irlandais conviennent que le volume des échanges entre les deux pays n'est pas satisfaisant, en particulier au cours des deux dernières années, ajoutant : « C'est alors qu'il existe une capacité très diversifiée dans les deux pays ».

« Aujourd'hui, nous avons convenu de donner la priorité à la coopération sur certaines questions, en particulier dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation, de la gestion des ressources en eau, des technologies de l'information et de la communication, des industries médicales et pharmaceutiques, des nanotechnologies et des énergies renouvelables », a-t-il déclaré. « Bien entendu, cela ne signifie pas que nous ne prenons pas au sérieux les autres domaines de coopération », a-t-il renchéri.

Evoquant les relations parlementaires entre les deux pays, le chef de l’appareil diplomatique de notre pays a déclaré : « Ces relations revêtent une importance particulière et je suis heureux de souligner que ces dernières années, y compris ces derniers mois, la diplomatie parlementaire entre les deux pays a eu l’élan nécessaire. »

Amir Abdollahian a rappelé : « L'Iran soutient l'adhésion non permanente de l'Irlande au Conseil de sécurité de l'ONU et nous considérons que le rôle du pays pour contribuer à la paix, à la stabilité et à la sécurité mondiales est important par le biais du Conseil de sécurité de l'ONU ».« Nous sommes conscients de l'attention de l'Europe, en particulier de l'Irlande, aux évolutions dans la région avoisinant de l'Iran », a-t-il déclaré, ajoutant que « l'Afghanistan reste notre priorité dans la région et dans le monde ».

Concernant le calendrier de la fin des pourparlers de Vienne, il a déclaré : « Les menaces et les avertissements de l'autre partie ne peuvent point nous imposer une fin précipité aux pourparlers ; Au contraire, les faits de la table des négociations, le sérieux et la diligence des parties occidentales et américaines à revenir à leurs engagements liés au PGAC, détermineront l’issue et l’aboutissement des négociations », a encore déclaré Amir Abdollahian.

« Je dois souligner que le programme nucléaire de l'Iran est complètement pacifique », a conclu le ministre iranien des A.E..

Pour sa part le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré toujours lors de cette conférence de presse aux côtés de son homologue iranien: « Nous avons encouragé tout le monde à revenir à l'accord sur le nucléaire »

« Nous avons eu des contacts réguliers avec l'Iran l'année dernière. Je comprends que l'Iran soit en colère contre les décisions précédentes du gouvernement américain. L'Iran a pris des mesures dans le domaine nucléaire. Quant à la position irlandaise, notre pays est pour le désarmement nucléaire. »

« La relance de l'accord sur le nucléaire pourrait profiter au peuple iranien », a précisé Simon Coveney. « L'accord de Vienne pourrait ouvrir la voie à une coopération régionale plus poussée. L'Irlande souhaite aider toutes les parties à faire aboutir ces négociations », a-t-il encore fait valoir.

« Nous avons dit que la coopération et le dialogue devraient être renforcés au niveau bilatéral sur certaines questions. Nous avons eu des négociations de haut niveau au cours des 12 derniers mois. Nous voulons rouvrir notre ambassade à Téhéran l'année prochaine », a encore fait savoir le très haut diplomate irlandais.

