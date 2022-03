Moscou et Berlin ont des positions proches sur l'accord nucléaire iranien (Poutine)

Selon IRNA, citant Ria Novosti, Poutine a déclaré mardi lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz au Kremlin qu'il avait parlé avec lui du programme nucléaire iranien.

« Lors de la réunion d'aujourd'hui, nous avons discuté et discuté de certaines questions internationales importantes, y compris la situation concernant le programme nucléaire de l'Iran. » a ajouté Poutine.

Dans le cadre des efforts diplomatiques intensifs dans la capitale autrichienne pour lever les sanctions contre l'Iran, le principal négociateur iranien Ali Bagheri Kani a rencontré mardi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi.

Des diplomates iraniens et les cinq autres signataires de l'accord - la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine plus l'Allemagne - négocient dans la capitale autrichienne depuis plus de 10 mois dans le but de relancer le Plan d'action global conjoint (JCPOA) en apportant les États-Unis à se conformer pleinement à l'accord.

Les deux parties ont comblé certaines lacunes depuis le début des pourparlers l'année dernière, mais des divergences subsistent, notamment sur la question des sanctions américaines.

Téhéran veut que toutes les sanctions imposées par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump soient levées et affirme que le problème est sa ligne rouge.

L'ancien président américain Donald Trump a unilatéralement quitté le JCPOA en mai 2018 et a réimposé les sanctions anti-iraniennes que l'accord avait levées.