Nucléaire iranien : L'accord final dépend du comportement responsable de l'Occident (AmirAbdollahian)

Selon l’IRNA, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein AmirAbdollahian a tweeté: « Lors d'une conversation téléphonique avec Joseph Borrell, nous avons discuté de l'état d'avancement des pourparlers de Vienne. » ajoutant que « Les négociations sont en cours, mais certaines questions importantes sont encore devant nous. »

« Les initiatives de la partie iranienne ont rendu l'accord disponible, mais la conclusion d'un accord final dépend du comportement responsable de la partie occidentale. » a souligné le chef de la diplomatie iranienne.

Se référant à une conversation téléphonique avec son homologue britannique, le ministre iranien des Affaires étrangères a noté qu'un bon accord à Vienne peut être atteint si l'Occident est réaliste.

Dans le cadre des efforts diplomatiques intensifs dans la capitale autrichienne pour lever les sanctions contre l'Iran, le principal négociateur iranien Ali Bagheri Kani a rencontré mardi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi.

Des diplomates iraniens et les cinq autres signataires de l'accord - la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine plus l'Allemagne - négocient dans la capitale autrichienne depuis plus de 10 mois dans le but de relancer le Plan d'action global conjoint (JCPOA) en apportant les États-Unis à se conformer pleinement à l'accord.

Les deux parties ont comblé certaines lacunes depuis le début des pourparlers l'année dernière, mais des divergences subsistent, notamment sur la question des sanctions américaines.

Téhéran veut que toutes les sanctions imposées par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump soient levées et affirme que le problème est sa ligne rouge.

L'ancien président américain Donald Trump a unilatéralement quitté le JCPOA en mai 2018 et a réimposé les sanctions anti-iraniennes que l'accord avait levées.