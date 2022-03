Conférence de Munich : Amir Abdollahian rencontre ses homologues allemand et belge

Selon le correspondant politique de l'IRNA, Hossein Amir Abdollahian a rencontré ce vendredi 18 février les ministres allemand et belge des Affaires étrangères en marge de la Conférence de Munich sur la Sécurité.

Il s’est penché avec ses homologues allemand et belge sur diverses questions internationales et régionales.

Amir Abdollahian a quitté Téhéran ce matin pour assister à la Conférence de Munich sur la Sécurité en Allemagne.

Hossein Amir-Abdollahian avait plus tôt rencontré le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'hôtel où se tient la Conférence de Munich sur la Sécurité.

Il y a quelques heures également, le très haut diplomate iranien a rencontré le Président slovène toujours en marge de la CM.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench