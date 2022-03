Blacklistage du Hamas par l’Australie : réaction des groupes palestiniens

Selon le Centre d'information palestinien vendredi, Khalid al-Battash, membre du bureau politique du mouvement Jihad islamique, a qualifié la décision de l'Australie de « cruelle et conforme aux tentatives de l'ennemi sioniste » qui cherche à criminaliser la résistance du peuple palestinien face au régime d'occupation.

Al-Batash a déclaré que la décision de l'Australie ouvrira la voie à l'ennemi sioniste pour intensifier son agression contre le peuple palestinien et violer davantage les lois et traités internationaux.

Il a également déclaré que la décision australienne couvrirait les crimes des occupants sionistes, en particulier en Cisjordanie et dans le quartier de Sheikh Jarrah à Qods occupée.

Les Comités de Résistance du peuple palestinien ont également qualifié la décision de l'Australie de soutien clair à l'ennemi sioniste et à sa politique, et ont déclaré que le gouvernement australien, qui a une position anti-palestinienne, donne ainsi suite aux crimes de l'armée sioniste contre le peuple palestinien et aux meurtres incessants des Palestiniens.

Ces comités considéraient la Résistance contre les occupants comme un « droit inaliénable » du peuple palestinien conformément à toutes les lois et tous les traités internationaux.

D'autre part, le mouvement Moudjahidine a condamné cette décision, la qualifiant de continuation de l'agression de l'Occident contre le peuple palestinien, sa résistance et sa cause, et a souligné qu'une telle décision serait une couverture pour la poursuite des crimes des occupants israéliens contre le peuple palestinien.

Le mouvement a noté que cette décision non seulement n'a aucun effet sur le Hamas, mais renforce également sa détermination à poursuivre la voie du jihad et à combattre et défendre sa nation contre les occupants.

Le Front démocratique de libération de la Palestine a également déclaré que la décision de l'Australie de qualifier le Hamas de terroriste était un manifeste appui aux crimes du régime d'occupation et une confirmation de ses crimes contre le peuple palestinien.

Ce front souligne également le droit inaliénable du peuple palestinien à se défendre lui-même, sa terre, son caractère sacré et ses droits nationaux contre le carnage et les crimes des colons et de l'occupation militaire israélienne.

Le Parti du peuple palestinien a également condamné la décision australienne, la qualifiant d'allégeance claire à l'ennemi sioniste et à ses politiques agressives, et a appelé les partis et courants australiens à faire pression sur le gouvernement pour qu'il reconsidère la décision, qui est « contraire à toutes les lois et traités internationaux ».