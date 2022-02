La commission mixte Iran-Irak sur l'affaire du terrorisme conclut sa réunion

Le site Internet irakien Shafaq a annoncé la troisième réunion de la commission judiciaire mixte irako-iranienne pour enquêter sur l'assassinat du lieutenant-général Qassem Soleimani et le commandant irakien du PMU Abu Mahdi Al-Muhandes, qui ont été martyrisés lors d'un assaut américain à Bagdad en janvier 2020, s'est terminé mercredi.

Selon un communiqué publié par le comité, la réunion s'est terminée en soulignant la nécessité de poursuivre les réunions conjointes et d'échanger des documents afin d'enquêter sur l'affaire pour trouver et poursuivre les véritables auteurs.

Il y a deux jours, Kazem Gharibabadi, l'adjoint du pouvoir judiciaire iranien pour les affaires internationales, a annoncé que la troisième série de réunions de la commission d'enquête conjointe chargée d'enquêter sur l'assassinat des commandants antiterroristes iraniens et irakiens se tiendrait mardi à Bagdad.

Gharibabadi a déclaré que la réunion durerait deux jours.

La première réunion de la commission judiciaire mixte irako-iranienne s'est tenue en novembre dernier à Bagdad et la deuxième réunion en décembre dernier à Téhéran, au cours de laquelle une déclaration commune a été signée entre les deux parties et elles ont décidé de prendre toutes les mesures légales et judiciaires nécessaires pour poursuivre et punir les auteurs et les éléments impliqués dans l'assassinat de ces deux martyrs.