Selon l'IRNA, il reste encore un certain nombre de questions non résolues dans les pourparlers de Vienne.

L'un des principaux problèmes est d'obtenir des garanties, et compte tenu du comportement illégal des Etats-Unis et de la négligence des parties européennes, Téhéran souligne que l'autre partie doit montrer sa volonté à cet égard de manière sérieuse et vérifiable.

Dans le domaine des garanties, l'Iran poursuit plusieurs piliers dans les négociations, dont la clé est d'assurer la durabilité de la mise en œuvre d'un éventuel accord par les États-Unis.

Dans le domaine des sanctions, l'Iran exige la levée de toutes les sanctions qui ont été imposées unilatéralement contre des individus et des institutions en République islamique d'Iran à l'époque de Donald Trump. Mais les autres parties n'acceptent que la levée de la partie des sanctions qui entrave les avantages économiques de PGAC pour l'Iran.

Trump, quant à lui, a imposé des sanctions unilatérales, cruelles et inhumaines à l'Iran pour des allégations telles que le programme de missiles iranien, des problèmes régionaux ou des problèmes de droits de l'homme, ce qui est inacceptable pour la République islamique d'Iran.

La partie des obligations qui est liée à la partie iranienne, telle que la formule mathématique, est claire, mais l'autre partie n'est pas disposée à compenser entièrement les actions illégales de l'ancien gouvernement, ni ne garantit ses mesures et, contrairement au droit international, déclare ne pas pouvoir s'engager à poursuivre la mise en œuvre d'un éventuel accord dans un futur gouvernement.

Il n'est pas acceptable pour l'Iran que la partie américaine veuille conclure un accord avec un ensemble de conditions, de marges et de restrictions, valable jusqu'à la fin du gouvernement.

L'Iran a montré son plus grand courage en acceptant de participer aux pourparlers de Vienne après les actions illégales de l'ancienne administration américaine, et attend désormais une attente légitime de l'autre partie pour adopter une approche responsable réciproque.

Ainsi, les pourparlers ont lieu à Vienne et l'équipe iranienne a mis sur la table ses propositions et ses exigences claires sur les questions restantes conformément aux principes et aux instructions. L'Iran est à la recherche d'un bon accord qui exige du réalisme, s'abstenant de toute extravagance et prêtant attention à l'expérience des 4 dernières années.