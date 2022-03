Un avion de guerre s'écrase à Tabriz (Nord-ouest d'Iran)

L'avion du type F-5 s'est écrasé près d'une école, fermée à l'époque, et d'une salle de sport, a-t-il précisé. La troisième personne tuée était un piéton.

L’état-major de gestion de crise du gouvernorat de la province de l’Azerbaïdjan de l’est et les pompiers et secouristes sont présents sur les lieux pour gérer l'incident et fournir les services éventuels.

Le commandant de la base aérienne de Shahid Fakoori à Tabriz a déclaré: « Le pilote de chasse écrasé a empêché une catastrophe majeure en se suicidant et en dirigeant l'avion vers une zone inhabitée. »

« En raison de la faible largeur du stade où s'est produit le crash, l'avion est entré à l'extérieur du stade et dans la rue et a causé la mort d'un de ses compatriotes. », a ajouté ce gradé iranien.

« Cet accident s'est produit lors de la mission d'entraînement qui se déroulait dans la région, et en raison des problèmes techniques survenus dans l'avion, le pilote n'a pas pu l'emmener sur la piste. », a expliqué le général de brigade Reza Youssefi.