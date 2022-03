Selon l'IRNA, Bardia Fereydounian et Amir Sadra Akhtar, deux cavaliers iraniens et leur sélectionneur, Majid Sharifi et leur entraineur Ali Karimi, ont été envoyés en finale du concours classique junior de saut d'obstacles à Guadalajara, au Mexique.

La finale de ce concours s'est déroulée du 15 au 21 février 2022.

