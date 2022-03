Pourparlers de Vienne : Téhéran examine le texte de l'accord (AmirAbdollahian)

« Nous examinons sérieusement le texte de l'accord aujourd'hui avec Joseph Borrell, chef et coordinateur de la politique étrangère de l'UE », a écrit le Ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian sur son compte Twitter, a rapporté samedi 26 février l’IRNA.

Amir Abdollahian a ajouté : « Mon collègue Ali Bagheri est également en contact et en consultation avec M.Mora. Nous essayons tous de parvenir à un bon accord. Nous avons reflété nos lignes rouges à la partie occidentale ».

Il a souligné : « S'il y a une réelle volonté de leur part , nous sommes prêts pour un bon accord immédiat ».

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a également souligné lors d’une conversation téléphonique avec Joseph Borrell, chef de la politique étrangère de l'UE et coordinateur en chef des pourparlers de Vienne : « Certaines questions importantes peuvent être résolues et un accord final peut être atteint si la partie occidentale adopte une approche réaliste ».

Les deux hommes ont discuté ce samedi des dernières évolutions liées aux pourparlers à Vienne, a rapporté l’IRNA samedi.

Lors de cette conversation téléphonique, Amir Abdollahian a salué les efforts de Joseph Borrell, chef de la politique étrangère et négociateur de l'UE, et d'Enrique Mora, négociateur en chef de l'UE, et a souligné que le choix définitif de la République islamique d'Iran est de « ne pas franchir ses lignes rouges ».



Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench