La fin des pourparlers de Vienne dépend de décisions spécifiques de l'Occident (Bagheri)

Selon l'IRNA jeudi, Ali Bagheri Kani a posté un message sur Twitter : « Aussi proche que nous soyons de la ligne de partir, il n'y a pas forcément de garantie de la franchir. Cela nécessite de la vigilance, une plus grande stabilité des pas, plus de créativité et une approche équilibrée pour franchir la dernière étape.

Il a ajouté : « Pour achever le travail, il y a certaines décisions que les parties occidentales doivent prendre. »

« Les négociations pour la levée des sanctions, qui ont débuté le 16 janvier, ont atteint un stade où leur succès ou leur échec dépend uniquement des décisions politiques de l'Occident. Si les parties occidentales prennent les décisions nécessaires dont elles sont conscientes, quelques problèmes en suspens pourront être résolus et un accord final pourrait être conclu en quelques jours », a-t-il conclu.

Le huitième cycle de pourparlers, qui a débuté le 16 janvier à Vienne, est l'un des plus longs cycles de pourparlers, les participants complétant un projet de texte de l'accord et décidant de certaines questions litigieuses.

La grande majorité des délégations reconnaissent que les pourparlers progressent, malgré la complexité de certaines questions.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench