Les Iraniens vivant en Ukraine peuvent traverser la Bulgarie en voiture

Selon l'IRNA dimanche soir, l’ambassade d’Iran à Sofia a publié une déclaration qui se lit ainsi : « Selon la coordination faite avec les autorités bulgares, les compatriotes qui ont quitté l'Ukraine et sont entrés en Roumanie par les postes frontaliers roumains (séjour de 15 jours en Roumanie) (surtout les compatriotes voyageant par véhicule privé), s'ils ont l'intention de se rendre en Iran via la Bulgarie et la Turquie, ils peuvent entrer en Roumanie avec le même cachet et sans avoir besoin d'un visa bulgare ou roumain. Ils peuvent entrer temporairement sur le territoire de la Bulgarie et traversent le territoire de ce pays pour entrer à la frontière de la Turquie et continuer leur chemin vers l’Iran. »

« Les Iraniens ayant l'intention d'entrer en Bulgarie dans une voiture privée avec une plaque d'immatriculation ukrainienne doivent apporter une carte d'identité de voiture (document de voiture) et une assurance automobile internationale (carte verte, permis de conduire) en plus du cachet d'entrée roumain dans le passeport. L'ambassade d'Iran à Sofia a pris les dispositions nécessaires pour faciliter le trafic et fournir des services consulaires. », ajoute le communiqué de l’Ambassade.

À la fin de l'annonce, il est indiqué : « Chers compatriotes, si vous avez besoin d'informations supplémentaires et d'assistance, vous pouvez appeler le numéro de portable et WhatsApp +359879810382 24h/24. »

Selon l'IRNA, Saeid Khatibzadeh, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a souligné l’établissement d’un quartier général de crise concernant la crise ukrainienne à Kiev.

Il a ajouté qu'avec le début de la crise et la montée des tensions dans la région, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de la République islamique d'Iran à Kiev ont pris des mesures étendues et diverses à cet égard depuis le 24 février.