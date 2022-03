Guerre en Ukraine : les ressortissants iraniens éloignés des zones de conflits

Selon l’IRNA, Hossein Amir Abdollahian, samedi soir, a appelé notre ambassadeur étranger en Pologne, Hossein Gharibi, et l'a remercié pour les mesures prises, lui demandant de fournir tous les logements possibles et autres soins nécessaires, y compris les nécessités alimentaires et sanitaires.

Gharibi a souligné que le transfert aérien des Iraniens de Varsovie à Téhéran est en cours.

Il a également noté qu'en raison de la longue file d'attente à la frontière, l'entrée en Pologne est lente.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également déclaré : « Un petit nombre d'Iraniens qui restent à Kiev, sont réinstallés dans des zones sûres. Nous sommes également en contact avec l'ambassade d'Ukraine à Téhéran et nous leur avons demandé de fournir un passage sûr aux Iraniens et jusqu'à présent aucun problème n'a été signalé. »

Selon l'IRNA, Saeid Khatibzadeh, dans une interview télévisée samedi soir sur la situation des Iraniens en Ukraine, a ajouté : « Jusqu'à présent, aucun problème n'a été signalé, il y a eu des préoccupations qui ont été résolues. Jusqu’à présent, nous avons essayé d'éloigner les étudiants et les Iraniens des villes dangereuses. »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a décrit la deuxième phase comme le transfert des Iraniens vers les frontières de l’ouest de l'Ukraine, ajoutant : « L'ambassade de la République islamique d'Iran à Kiev a tenté d'évacuer les étudiants et les Iraniens par chemin de fer et par d'autres voies. Avec la coordination de l'ambassade, plus de 200 étudiants iraniens ont été envoyés par train vers les frontières occidentales. »

Khatibzadeh a ajouté que la situation à la frontière polono-roumaine n'est pas bonne. Il y a une file d'attente de 8 à 10 km pour entrer en Pologne, et des groupes d'étudiants sont arrivés en Pologne cet après-midi, et 30 d'entre eux ont été hébergés dans des logements en Pologne.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a noté que les diplomates iraniens restent à Kiev pour un passage sûr.

« Tout Iranien qui a un problème n'importe où à la frontière et dans les villes peut appeler immédiatement les numéros de contact indiqués sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et les réseaux sociaux, et des efforts seront faits pour les transférer dès que possible. », a rassuré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

L’ambassade de la République islamique d'Iran en Hongrie a annoncé sur ce sujet: « Cette ambassade est tout à fait disposée à prendre les dispositions nécessaires pour préparer le retour des compatriotes vivant en Ukraine dans le pays via le territoire hongrois. »