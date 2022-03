Terreur du scientifique nucléaire : l’Iran met en garde contre les propos haineux du sénateur américain

New York (IRNA) - La mission de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, a protesté contre les propos haineux du sénateur américain et a mis en garde contre l'aventurisme du régime terroriste israélien et ses conséquences pour la paix et la sécurité dans la région.

La mission de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies a publié mardi une lettre de protestation, adressée au Conseil de sécurité, en réponse aux propos du sénateur américain Lindsey Graham, qui, rendu dans les territoires palestiniens occupés le 14 février, lors d’une interview accordée aux médias israéliens, a encouragé le régime sioniste à commettre d'autres assassinats contre les scientifiques nucléaires iraniens. Lors d'une visite dans les Territoires palestiniens occupés, dans une interview le 14 février 2022, la sénatrice Lindsey Graham a évoqué l'assassinat d'un scientifique nucléaire iranien fin 2020 et encouragé de nouveaux actes terroristes contre des scientifiques iraniens. La délégation de la République islamique d'Iran a déclaré dans sa lettre au Conseil de sécurité de l'ONU : « Ces déclarations dégoûtantes, haineuses et répréhensibles, qui donnent le feu vert au régime israélien pour qu'il commette davantage d'actes terroristes contre les scientifiques nucléaires iraniens, sont une violation manifeste des lois internationales. Les États-Unis, en particulier, sont attachés aux résolutions de l'ONU qui interdisent aux pays d'inciter à des actes terroristes et les exhortent à s'abstenir de tout soutien aux activités terroristes. » Considérant la longue histoire d'opérations de sabotage du régime israélien contre les activités nucléaires pacifiques de l'Iran, y compris le lâche assassinat de plusieurs scientifiques nucléaires iraniens ces dernières années, ainsi que les cyber-attaques conjointes américano-israéliennes contre les installations nucléaires iraniennes à l'aide d'un virus informatique, la lettre se lit comme suit : « La communauté internationale en général et le Conseil de sécurité en particulier doivent fermement condamner ces actes de provocation et d'incitation à des actes terroristes qui menacent de déstabiliser davantage la région. » La lettre de la délégation iranienne aux Nations Unies stipule : « La République islamique d'Iran se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires conformément au droit international, tout en mettant en garde contre l'aventure du régime israélien et ses conséquences pour la paix et la sécurité dans la région. » Selon l'IRNA, alors que les médias occidentaux essaient d’impacter les pourparlers de Vienne, les extrémistes aux États-Unis ainsi que le régime sioniste avaient peur de l’obtention d’un accord à l'issue des pourparlers et ont intensifié leurs mouvements afin d'affecter négativement les négociations et de perturber le processus de parvenir à un éventuel accord final.