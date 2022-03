Droits de l’homme ; la nomination d'un rapporteur spécial pour l'Iran est fondée sur les motivations politiques

Kazem Gharibabadi a rencontré Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, en marge de la 49e session du Conseil des droits de l'homme à Genève.

« Le reporter affecté à l'Iran, avec ses reportages irréalistes, est pratiquement devenu un outil politique et, au-delà de toutes les règles régissant le travail des reporters des droits de l'homme, il est entré dans des domaines fondamentalement contraires à ses fonctions. », a ajouté l’ancien diplomate iranien.

Tout en soulignant la volonté de la République islamique d'Iran de promouvoir les droits de l'homme, qui découle de la Constitution et des normes religieuses du pays, Gharibabadi a souligné que le nouveau gouvernement et le pouvoir judiciaire ont pris des mesures pratiques et objectives spécifiques pour promouvoir les droits de l'homme.

« Le Rapporteur spécial est devenu un canal pour diffuser de fausses informations sur des groupes terroristes dont les mains sont tachées du sang de la nation iranienne. Ce groupe terroriste se déplace maintenant librement dans les capitales de ceux qui ont parrainé le rapport sur la nomination d'un journaliste et travaille contre la nation iranienne. », a noté Gharibabadi.

Au cours de la réunion, Le Secrétaire général du Conseil iranien des droits de l'homme a présenté une pétition contenant 12 000 signatures des personnes touchées par les actes terroristes de l’Organisation MEK contre les membres de ce groupe terroriste et leurs actions au haut-commissariat aux droits de l'homme et lui a demandé de prendre ça au sérieux.

Gharibabadi a souligné que le groupe a assassiné plus de 12 000 personnes innocentes en Iran et maintient toujours sa nature terroriste, mais leurs cadres se déplacent malheureusement librement en Europe et aux États-Unis et planifient et dirigent leurs opérations terroristes.

Selon l'IRNA, Kazem Gharibabadi a participé hier, lundi 30 mars, à une réunion de haut niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, expliquant la position de l'Iran aux membres du conseil.