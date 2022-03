Deux films d'Asghar Farhadi seront projetés en Amérique du Nord

Film Movement Classics a acquis les droits nord-américains sur les restaurations numériques 2K des deux premiers longs métrages d'Asghar Farhadi Dancing in the Dust et Beautiful City, qui ont été signés par le double oscarisé lui-même.

Les deux drames restaurés sortiront en salles cette année, avec une sortie sur toutes les plateformes de divertissement à domicile et numériques à suivre.

Dans le premier long métrage de Farhadi en 2003, Dancing in the Dust, Nazar (Yousef Khodaparast) est contraint de divorcer de sa femme (Baran Kosari) en raison de la mauvaise réputation de sa famille.

Cela conduit à des problèmes d'argent, et avant longtemps, il est en fuite à cause de dettes qu'il ne peut pas payer. Se cachant dans le désert, il rencontre un vieil homme excentrique (Faramarz Gharibian) qui gagne sa vie en collectant du venin de serpents venimeux.

Nazar devient son partenaire improbable et obtient une chance inattendue de rachat.

Le film a remporté le prix du meilleur réalisateur, scénario et acteur dans un second rôle au Festival du film Asie-Pacifique l'année de sa sortie, ainsi qu'un prix spécial des critiques de cinéma russes au 25e Festival international du film de Moscou.