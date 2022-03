Cinéma iranien : «Les Mains» devient le meilleur court métrage au Festival du film indien / Amérique du Sud décerne deux prix au documentaire « Soldat Numéro Zéro»

Selon le correspondant culturel de l'IRNA, « Les Mains » a remporté le prix du meilleur court métrage du Festival khamrubu", qui a déjà remporté plus d'une vingtaine de prix internationaux.

Dans le résumé du film on peut lire : « Les Mains est un film poétique et philosophique. Il s’agit d’une histoire opposant le destin et le libre arbitre des créatures qui apparaissent sur la scène de la vie d’ici-bas. Certains sont en algèbre et en immobilité pour être formés à la main et certains essaient de se former.

La deuxième édition du festival s'est tenue les 26 et 27 février en Inde.

Parviz Rajaei le réalisateur de ce film, est également scénariste et cinéaste. Il est membre de l'Association iranienne du Cinéma De La Jeunesse.