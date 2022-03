Cinéma iranien : «Pause » nominé pour le meilleur film social du Festival estudiantin britannique

Selon IRNA, le film acclamé de « Pause » réalisé par Navid Nikkhah Azad a été nominé pour le prix du meilleur film social pour sa 79e présence mondiale au 13e Festival du film étudiant de Watersprite au Royaume-Uni.

Le Festival du film estudiantin de Watersprite au Royaume-Uni a été nommé le plus grand festival étudiant du Royaume-Uni et le deuxième plus grand du monde. Le Festival est également connu sous le nom de Cambridge International Student Film Festival.

La 13e Festival du film étudiant de Watersprite se tiendra en ligne du 4 au 6 mars.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench