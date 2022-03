La présence de photographes iraniens dans de prestigieux festivals internationaux "signe du talent" de ce milieu artistique

S’exprimant à l’occasion d’une interview à l’IRNA, Ahmad Khatiri, un photographe iranien qui a reçu la médaille d'or d'honneur des lauréats du 82e Festival international de photographie Asahi Shimbun au Japon, a apprécié la présence forte et réussie des photographes iraniens dans les festivals mondiaux.

Il a noté que le Festival international de la photo Asahi Shimbun est l'un des plus grands et des plus anciens festivals de photographie au monde, Ahmad Khatiri s’est dit fier de son prix gagné dans ce Festival : « J'ai gagné une plaque et une médaille d'or d'honneur des lauréats du festival », s’est-il félicité.

Le prix est décerné annuellement depuis 1975 (sauf en 1983) par la société Asahi Shimbun, éditrice des journaux Asahi Shimbun et Asahi Camera en l'honneur du photographe Ihei Kimura. Il récompense un ou plusieurs jeunes photographes qui ont été actifs dans l'année par leurs expositions et publications.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench