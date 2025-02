Aref : « Nous établissons des relations avec la majorité des pays du monde en fonction de nos intérêts nationaux et priorités »

Lors de la première réunion du « Bureau Afrique », tenue ce lundi matin 3 février 2025 (15 Bahman 1403), Mohammad Reza Aref a souligné l'importance des relations avec l'Afrique dans la pensée de la Révolution islamique. Il a expliqué que, selon le gouvernement actuel, qui partage la même vision que le Guide suprême de la Révolution, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, et l’Ordre de la République islamique, les relations avec les pays de la zone culturelle iranienne et ceux d'Afrique revêtent une grande importance d'un point de vue des valeurs. Il a rappelé que le slogan de la Révolution iranienne reposait sur des valeurs, une culture, et l’idée de ne pas être limité par des frontières, une approche qu’incarnait l’Imam Khomeini (Que sa demeure soit au Paradis), et que l’Iran continue de suivre cette voie.

Lors de cette réunion, qui a rassemblé les membres du « Bureau Afrique » issus de divers ministères et institutions, Aref a affirmé : « Nous croyons qu'il est crucial de maintenir des relations avec la majorité des pays du monde, en fonction de nos priorités, tout en tenant compte de nos intérêts nationaux et de ceux de nos partenaires. »

Il a également souligné que parmi les priorités de la politique étrangère de l'Iran, figurent en premier lieu les pays musulmans, les pays voisins et régionaux, les mécanismes régionaux, ainsi que le continent africain.