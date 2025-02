L’Iran met en garde contre la répétition du génocide de Gaza en Cisjordanie occupée

Rappelant les avertissements répétés des instances des droits de l’homme des Nations unies, notamment ceux du rapporteur spécial sur les droits de l’homme en Palestine, Baghai a dénoncé l’expansion de la campagne génocidaire israélienne en Cisjordanie, parallèlement au cessez-le-feu à Gaza et au silence de la communauté internationale. Il a appelé à une réaction ferme de la part de la communauté mondiale, en particulier des pays islamiques et de la région, pour empêcher la répétition des crimes atroces du régime d’occupation en Cisjordanie occupée.

Exprimant son profond regret face à l’inaction persistante de l’ONU et du Conseil de sécurité concernant l’extension du génocide aux territoires palestiniens occupés, le diplomate de la RII a souligné la nécessité pour tous les gouvernements d’assumer leur responsabilité légale et morale afin d’arrêter ces crimes de guerre.

Il a également insisté sur le rôle crucial de la Cour pénale internationale et des organisations humanitaires internationales, notamment du Comité international de la Croix-Rouge et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, afin qu’ils remplissent leurs obligations légales et humanitaires face aux atrocités sans précédent qui se déroulent actuellement en Cisjordanie et à Gaza.