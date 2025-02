Pezeshkian : « L’unité du monde musulman, un impératif face aux défis actuels »

Lors de sa rencontre, ce lundi après-midi 3 février, avec Mahmoud Al-Mashhadani, président du Parlement irakien, et sa délégation, Pezeshkian a insisté sur la nécessité d’unir les forces du monde islamique dans un contexte mondial marqué par des tensions croissantes. Il a rappelé que la prospérité des nations musulmanes repose sur le développement économique, la sécurité et la stabilité, objectifs qui ne peuvent être atteints qu’à travers la concertation et la solidarité entre États islamiques.

Le président iranien a également mis en avant l’importance des échanges commerciaux, des coopérations scientifiques et technologiques, ainsi que du renforcement des relations économiques et frontalières. Il a souligné que ces domaines constituent des piliers stratégiques pour l’intégration et la consolidation du monde islamique face aux défis globaux.

Abordant les évolutions récentes au Moyen-Orient, notamment en Syrie, Pezeshkian a réaffirmé la position de l’Iran en faveur d’un gouvernement inclusif garantissant l’unité nationale, et s’est opposé à toute tentative de division ou de déstabilisation du pays. Il a réitéré l’engagement de l’Iran à collaborer avec les autres nations musulmanes pour préserver la paix et empêcher la concrétisation des desseins hostiles à la stabilité régionale.

En conclusion, le président iranien a salué les positions claires et résolues de l’Irak en faveur du peuple palestinien, en particulier son soutien indéfectible à Gaza face aux agressions et injustices subies.

De son côté, Mahmoud Al-Mashhadani s’est félicité de cette visite en Iran et de ses échanges constructifs avec Pezeshkian. Il a assuré que le Parlement irakien continuera à soutenir son gouvernement dans l’application des accords bilatéraux entre les deux pays. Il a également réaffirmé la volonté de l’Irak de renforcer ses relations avec l’Iran à travers des collaborations approfondies aux niveaux bilatéral, régional et international.