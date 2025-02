Augmentation des vols de transit dans l’espace aérien iranien / Lufthansa de retour en Iran

« La déclaration de L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), émise le 29 novembre 2024, faisait suite aux tensions et aux conflits en cours en Asie de l'Ouest ainsi qu’aux agressions du régime sioniste contre le territoire iranien »,c'est ce qu'a affirmé le vice-ministre iranien des Routes et du Développement urbain et directeur par intérim de la Compagnie des aéroports et de la navigation aérienne, Mohammad Amirani.

« Dans cette déclaration, l’AESA avait recommandé aux compagnies aériennes étrangères de procéder à une évaluation de sécurité avant d’effectuer des vols dans l’espace aérien iranien. Durant cette période, la sécurité du ciel iranien a été pleinement maintenue et on est témoin du passage quotidien de plus de 700 vols dans le ciel iranien", a-t-il dit avant d'ajouter:« Après l’expiration de cette déclaration, qui coïncidait avec le 31 janvier, les compagnies aériennes étrangères ont exprimé leur volonté de reprendre leurs vols en traversant l’espace aérien sécurisé de l’Iran », a expliqué M. Amirani. Et de conclure : « Selon les instances internationales, le potentiel de risque et de conflit dans l’espace aérien iranien est désormais écarté. Le groupe aérien Lufthansa tiendra ses réunions finales avec la direction générale du contrôle du trafic aérien de la Compagnie des aéroports et de la navigation aérienne d’Iran dans les 24 prochaines heures. Nous assisterons très bientôt à la reprise des vols de ce groupe aérien ».